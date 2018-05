Spaccio tra teenagers e universitari, due arresti a Cosenza

Due persone sono state arrestate dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di un controllo della movida con l’ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del “14° Battaglione Carabinieri Calabria”, i carabinieri hanno arrestato un 24enne di Rende e un 23enne di Castrolibero.

L’indagine, avviata nel mese di ottobre 2017, è scaturita dall’arresto in flagranza di un giovane 23enne cosentino residente a Rende, che, fermato dai militari lo scorso 4 ottobre, è stato trovato in possesso di 7 buste in cellophane, nascoste all’interno di un trolley, contenenti circa 3,600 kg di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Le indagini hanno consentito di arrestare una persona in flagranza di reato e denunciarne altre 8 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, e di sequestrare 4,100 kg di marijuana. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati nelle loro abitazioni ai domiciliari.