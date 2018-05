Oliverio chiede dimissioni direttore generale Asp Reggio

Arriva da una lettera l’invito a dimettersi da parte del presidente della Regione, Mario Oliverio, nei confronti di Giacomo Brancati, direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria.

Alla base della richiesta, più volte avanzata, ci sarebbero: “le sofferenze che testimoniano gli utenti per diffuse inadeguatezze e disfunzioni nei servizi che, per se trovano radici antiche, non mostrano segnali concreti di inversione di tendenza”; “le difficoltà nell'interlocuzione con l'Azienda” da parte delle Istituzioni provinciali, a partire dalla Prefettura, e la quasi totalità dei Sindaci della provincia e le forze sociali; ma anche i ritardi per l’avvio delle attività ordinarie, come procedure di reclutamento, attuazione dell'atto aziendale.

Per questo motivo il governatore invita Brancati a lasciare. Perché l’elenco degli elementi che non funzionano all’Asp sommato “alle gravi conseguenze determinate sul sistema sanitario regionale dalla gestione commissariale del Piano di rientro”, ha determinato per Oliverio “l'indebolimento dei servizi sanitarie erogati, l'isolamento dell'Azienda e un clima di diffusa sfiducia”.