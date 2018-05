Aveva creato una cava dentro il Parco d’Aspromonte. Denunciato

Aveva creato una vera e propria cava all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte. E per questo motivo un uomo di 69 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà. A seguito di un controllo in località Monte Mutolo contrada “Pachina” di Canolo i militari hanno scoperto il terreno in cui erano stati iniziati gli scavi di materiale lapideo con l’utilizzo di un escavatore che successivamente è stato sequestrato.