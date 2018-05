Lamezia. Auto sbanda e si ribalta, soccorsa coppia di anziani

Una Renault 4 è uscita fuori strada lungo la statale per Gabella, frazione di Lamezia Terme. Due persone sono rimaste ferite, si tratta di due anziani che viaggiavano a bordo dell'auto.

Per cause in corso di accertamento l'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per chiarire che cosa abbia provocato lo sbandamento dell’auto, facendola finire su una fiancata.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale.