Aeroporto Reggio, riassunti 22 ex lavoratori Sogas

Sono stati riassunti 22 lavoratori ex Sogas. La notizia arriva dalla Filt Cgil che parla di “ripristino del diritto al lavoro”. Perché dopo gli esposti a cinque Procure della Repubblica, 38 richieste di incontro al Presidente della Giunta Regionale, centinaia di durissime prese di posizione della Filt Cgil, dopo il nostro rifiuto nel mese di aprile 2017 a sottoscrivere accordi con Sacal che non prevedessero l’assunzione a tempo indeterminato, al contrario di come hanno fatto altri, finalmente sono stati riassunti”.