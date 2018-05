In casa con cocaina, marijuana e una mini piantagione. In manette 29enne

È stato beccato con droga, denaro in contanti, e una mini piantagione di marijuana. Per questo motivo per un 29enne catanzarese senza precedenti sono scattate le manette. È successo nel capoluogo di regione dove i carabinieri del Nor hanno effettuato un controllo dopo aver notato il giovane mentre si aggirava con fare circospetto nelle adiacenze della propria abitazione, nel quartiere Lid.

Ieri sera l’uomo è stato nuovamente avvistato e per questo motivo i militari dell’Arma hanno effettuato un controllo, nel corso del quale hanno intuito che il giovane potesse nascondere qualcosa nella propria abitazione. Da qui la decisione di procedere a una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno trovato all’interno di una cassettiera della camera da letto, due buste in cellophane con 115 grammi circa di marijuana già suddivisa in “fiocchetti”, una busta in cellophane contenente circa 28 grammo di cocaina e un portafoglio contenente 1500 Euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Subito dopo, la perquisizione è stata estesa anche ad una cantina di pertinenza dell’abitazione, dove è stata trovata una piccola serra indoor con 5 piantine di Marijuana già in fiore, dell’altezza di circa 70 centimetri, oltre a un sistema organizzato per la coltivazione, composto da un impianto di illuminazione con due lampade alogene di grosso calibro ed un convogliatore di aria elettrico dotati di timer, un termometro, un taglierino ed un altro bilancino di precisione.

Al termine delle operazioni, la droga, il denaro contante e tutto il materiale per la produzione, la coltivazione e il confezionamento della sostanza, sono stati sequestrati, mentre il giovane, è stato arrestato in flagranza di reato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, considerate la quantità e varietà di droga trovata, la loro dislocazione e le modalità di occultamento, è stato accompagnato presso la casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro.