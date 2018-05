Lavori su Abatemarco: disagi della fornitura idrica a Cosenza

La SoriCal informa che martedì 29 maggio, dalle ore 7, sarà sospesa la fornitura idrica dell'acquedotto Abatemarco-Capodacqua per consentire lavori di collegamento prima variante in località Dattoli nel Comune di Rende. Contestualmente saranno anche eseguite alcune riparazioni in località Santa Caterina Albanese. A Cosenza si registrerà una interruzione dell'erogazione idrica per le utenze di Colle Mussano e San Vito, mentre la fornitura su De Rada sarà garantita fino alle ore 14 dall'accumulo del serbatotio di Cozzo Muoio. La stessa So.Ri.Cal. precisa che i lavori si concluderanno presumibilmente in giornata.