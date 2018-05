I carabinieri della Stazione di Cutro sono intervenuti in località Sant’Anna, nel Comune di Isola Capo Rizzuto, presso il cantiere della ditta “Costruzioni Generali srl”, per il furto, ad opera d’ignoti, della batteria che alimenta il semaforo mobile direzione Catanzaro, che regola il traffico per i lavori in corso. Sull’ignobile gesto sono state avviate delle indagini al fine di individuare i responsabili.