Superenalotto: festa a Catanzaro, vinti 198mila euro con un 5

Jackpot del SuperEnalotto soltanto sfiorato, ma è comunque festa grande a Catanzaro dove, nel concorso di sabato, un fortunato giocatore ha centrato un "5" record da ben 198.469,68 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso la totoricevitoria "Graziella è..." in via T. Campanella 28. Il premio di prima categoria, nel frattempo, sale a 40,5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, riferisce Agipronews, ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Calabria l'ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.