Contrasto alle morti bianche e lavoro nero: cantieri e locali sotto controllo nel vibonese

Nel corso dell’ultima settimana sono stati circa una ventina i controlli stati effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia ad esercizi pubblici e cantieri della zona, ed eseguiti insieme al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e del Nil del capoluogo.

L’attività, mirata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e al contrasto delle cosiddette “morti bianche”, ha richiesto il rinforzo dei militari delle Stazioni dell’arma di Fabrizia, Vazzano, Spilinga, Tropea, Briatico.

In materia edile sono emerse 8 aziende irregolari e 11 lavoratori in nero. Cinque di queste attività sono state sospese per impiego di manodopera senza un regolare contratto di lavoro e ben 8 sono state le persone denunciate alla autorità giudiziaria.

Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 43 mila euro per il contrasto al fenomeno del lavoro nero e altre 68 mila per violazioni alle normative di cantiere.

Nel corso dei controlli presso gli esercizi pubblici, in particolar modo sull’area costiera del vibonese, sono emerse 4 aziende irregolari e 2 lavoratori in nero.

È stata, inoltre, sospesa un’attività e sono state denunciate 3 persone. Le sanzioni amministrative ammontano, complessivamente, a 18 mila euro sia per gli illeciti collegati all’impiego di personale senza regolare contratto di lavoro e sia per violazioni alle prescrizioni sulle normative per la sicurezza.