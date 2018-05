Weekend di controlli a Tropea: 2 denunce, 1 fermo e grosse sanzioni per lavoro irregolare

I Carabinieri della Compagnia di Tropea mantengono alta la guardia sul territori e nel corso del weekend appena trascorso, insieme al personale della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Calabria e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno portato una vasta attività ispettiva su rete stradale e in materia di sfruttamento sul lavoro.

Per quanto riguarda il contrasto del lavoro irregolare, l’attenzione è stata rivolta a due strutture ricettive della zona che hanno ricevuto 14 mila euro di sanzioni per irregolarità con i dipendenti.

Nel corso dei controlli stradali, invece, sono stati fermati oltre 85 veicoli, identificate 135 persone, di cui alcune sottoposte al controllo alcolemico, è sono state comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada e conseguente ritiro di due patenti di guida per guida in stato di ebrezza. Contestualmente si è proceduto al fermo amministrativo di un Ape calessina che trasportava alcuni turisti senza rispettare le dovute prescrizioni inerenti il noleggio con conducente.

Inoltre, in seguito alle numerose perquisizioni personali e veicolari effettuate, è stato denunciato un 39enne, G.S., poiché trovato in possesso di due coltelli, successivamente sequestrati.

Infine, sempre a seguito degli stessi controlli, è stato deferito in stato di libertà V.Z., cittadino di nazionalità Ucraina, il quale dopo esser stato fermato ha fornito ai militari documenti falsi.