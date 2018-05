Raccolta alimentare su Reggio, Riso (CasaPound): “Grande partecipazione”

“Ha riscosso grande successo la raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà promossa sabato 26 maggio da CasaPound Italia presso il supermercato Qui Conviene” - afferma in una nota Roberta Riso, portavoce locale del movimento CasaPound, che aggiunge: “Ringraziamo i tanti che hanno contribuito con le proprie donazioni a questa raccolta. Grazie al loro gesto di solidarietá potremo fornire un aiuto concreto a quegli italiani bisognosi, purtroppo abbandonati da istituzioni assenti”.

“Ma il nostro più sentito ringraziamento va agli amici del defunto Dott. Rizzica dell'ASP di Reggio Calabria,- prosegue la Rizzo - i quali coerentemente alle sue volontà, hanno contribuito a far giungere un aiuto alle famiglie reggine in difficoltà. Tutto questo ci rende fieri, commossi ed orgogliosi”.

La portavoce di CasaPound conclude: “dire grazie è doveroso e riduttivo ma questo gesto ci fa capire che il solco tracciato è quello giusto e che la nostra promessa d'amore e dedizione verso questa terra, anche in nome del Dott. Rizzica, andrà avanti senza sosta”.