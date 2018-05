Calcio a 5: la Wolf Sporting sfiducia l’ex allenatrice per comportamento scorretto

L’Asd Wolf Sporting si proietta già alla prossima stagione di calcio a 5, serie D FIGC, dopo un anno di rodaggio è pronta per una nuova sfida, sta già iniziando il reclutamento di qualche altro giocatore per potenziare ulteriormente la rosa.

Tra i cambiamenti – scrive in una nota la società sportiva- l’estromissione dall’organico di Michela Macheda, decisa all’unanimità dalla dirigenza per il suo reiterato comportamento minaccioso, ingiurioso, scurrile e fortemente intimidatorio nei confronti degli ufficiali di gara (come da comunicati ufficiali emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti – Calabria), che – prosegue la nota - le hanno comportato diverse giornate di squalifica e un danno d’immagine all’A.S.D., che sin dalla sua costituzione ha valorizzato una visione dello sport pulito, evidentemente una prerogativa poco condivisa dalla suddetta.

Il Presidente afferma “è stata una scelta difficile, la Macheda pur non essendo in possesso di elevate doti tecniche, o conoscenze nell’ambito della preparazione atletica, l’avevamo inserita in organico pensando potesse fungere da motivatore, invece ha destabilizzato gli equilibri dei ragazzi, ci dissociamo dal suo comportamento irrispettoso nei confronti di ufficiali di gara, così come del nostro staff e dei suoi stessi giocatori, alcuni dei quali si erano allontanati dalla squadra proprio a causa sua. Tra le aberranze piu’ gravi, quello di incitare i giovani alla violenza contro gli arbitri, il nostro campo è divenuto teatro di episodi incresciosi, per noi inammissibile, un cattivo esempio anche per i nostri atleti afferenti alle categorie “piu’ giovani” .”

Viene rinnovata la fiducia al mister Gaetano Graziano, ex giocatore di grande levatura che si contraddistingue per professionalità, rettitudine e doti umane, mentre la fondatrice Gioia Catania continuerà ad occuparsi della preparazione portieri. La dirigenza conterà su persone attive e propositive.

Questi i presupposti per ripartire, - conclude la nota - è stato un anno di rodaggio, tra alti e bassi, siamo pronti a riscattarci e a portare alto il nome della nostra Taurianova.