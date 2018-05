Coldiretti: eletto presidente e consiglio direttivo a Gioia Tauro

Pietro Catalano

L’assemblea dei soci, ha eletto il presidente e il consiglio direttivo della sezione Coldiretti di Gioia Tauro. Pietro Catalano di 36 anni, imprenditore agricolo professionale titolare di un’azienda olivicola di circa12 ettari è il nuovo presidente.

Alla vice presidenza è stata eletta Maria Letizia, Lipari già finalista regionale del Concorso Oscar Green nel 2015 per la categoria Fare Rete, che si occupa di formazione e sviluppo locale nonché titolare d’impresa in quanto ideatrice di una linea cosmetica nata da un progetto strategico di valorizzazione e recupero delle Prugne di Terranova Sappo Minulio.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da: Michele Straputicari, Giuseppe Chiaro, Alessandro Alessi, tutti imprenditori agricoli operanti nell’area della Piana di Gioia Tauro.

Il Direttore della Coldiretti reggina Pietro Sirianni, ha ribadito l’importanza di un presidio dirigenziale nel territorio di Gioia Tauro, determinante per l’agricoltura e soprattutto nella difesa del Made in Italy, considerato che gran parte del falso di quest’ultimo raggiunge le nostre tavole passando proprio dal porto di Gioia Tauro.

Il Presidente della Federazione di Reggio Calabria Stefano Bivone, si è soffermato sulla necessità che ha questa sezione per lavorare da subito per affrontare le problematiche del caporalato, dell’ospitalità degli immigrati e della valorizzazione di colture emergenti come melograno, frutti di bosco, senza trascurare le colture olivicole, di actinidia e agrumicole che caratterizzano da sempre il territorio della Piana.

L’importanza strategica del territorio della Piana di Gioia Tauro è stata da sempre avvalorata anche dal Presidente Pietro Molinaro, in quanto un‘area di grande interesse per la nostra regione legata inscindibilmente alle sue produzioni agricole con un valore storico, sociale e economico intrinseco, di straordinaria rilevanza che fa un tutt’uno con la posizione nel Mediterraneo.

La sezione Coldiretti di Gioia Tauro si pone l’impegno a vigilare ed essere sempre più presenti sul territorio, con proposte e azioni che devono sempre di più valorizzare buone imprese e lavoro e prodotti di qualità.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Pietro Catalano che ha comunicato la piena disponibilità ad un impegno, che svolgerà in maniera collegiale, per rafforzare l’azione e il progetto della Coldiretti.