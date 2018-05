Agghiacciante scoperta a Soverato. Auto in fiamme, all’interno un corpo carbonizzato

Una scoperta agghiacciante quella fatta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, in particolare del distaccamento di Soverato.

Intorno alle 4 e 30 di stamani il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato in un’auto. I pompieri sono intervenuti in Via Panoramica di Soverato per l’incendio di una vettura - un Fiat 500 - al cui interno, sul lato guida, vi era appunto il corpo della vittima, la cui identità è ancora in corso accertamento.

I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto mentre i carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome al corpo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.