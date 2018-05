Tragedia sfiorata nel crotonese. Auto perde il controllo in discesa e investe quattro pedoni

Avrebbe potuto avere un esito tragico l’incidente avvenuto questa sera, intorno alle 9 e 30, nel crotonese.

Un'auto con due persone a bordo, si presume dei venditori ambulanti di colore, per cause ancora da accertare non sarebbe riuscita a frenare mentre percorreva una discesa ripida, tra abitazioni, investendo quattro pedoni e finendo la sua corsa contro un muro di cemento.

Sul posto - via Vicinale Convento di località Filippa a Mesoraca - si sono subito precipitati i vigili del fuoco di Petilia Policastro che hanno soccorso i feriti che affidati ai medici del 118 sono stati portati in ospedale.

La zona, nel frattempo, è stata delimitata e si è provveduto a mettere in sicurezza anche il muro in stato di equilibrio precario dovuto al forte urto della vettura.

Il bilancio, come dicevamo all’inizio, avrebbe potuto essere ancora più pesante in termini di feriti, se non peggio, dato che in questi giorni, nella stessa zona, si tiene la fiera della festa patronale del SS. Ecce Homo, rendendo l’area molto affollata da cittadini e pellegrini in visita al convento.

Sul posto anche i carabinieri, la croce rossa oltre ai sanitari del 118.