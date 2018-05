Dagli orrori della guerra al premio come miglior studente, la storia di Yusuuf

Yusuuf Conta durante la premiazione

Intelligente, curioso, brillante: appena 24 anni e dietro di sé gli orrori della guerra. Yusuuf Conta è nato in Senegal e da quattro anni vive in Italia, da rifugiato politico, passando dal duro lavoro nei campi del foggiano, per poi entrare nel progetto Sprar di Crotone, gestito dalla Cooperativa Agorà Kroton.

Con una associazione prenderà parte alla sensibilizzazione nelle scuole per i diritti umani, e con una borsa lavoro s’impegnerà quotidianamente e umilmente in una falegnameria, lui – diplomatosi in Senegal - figlio di un medico e di un’ostetrica.

Sabato scorso, 26 maggio, è per Yusuuf una data che certamente ricorderà, quella in cui è stato riconosciuto come miglior studente 2017/2018 del Centro Provinciale Istituto Adulti di Primo Livello. Per il 24enne senegalese un premio, quello del prestigioso "Pucciarelli-D'Afflitto", consegnatogli dal Rotary Club del Distretto pitagorico.