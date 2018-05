Crotone. Giancarlo Cerrelli è il nuovo segretario della Lega

Giancarlo Cerrelli

Giancarlo Cerrelli è stato nominato Segretario della Lega Salvini Premier di Crotone dopo un incontro con il segretario regionale, Domenico Furgiuele e con il vice responsabile regionale Bernardo Spadafora.

Cerrelli, nato 55 anni fa a Crotone, è sposato ed è avvocato cassazionista. È stato candidato, in quota Lega Salvini Premier, come rappresentante del centro destra, alle ultime elezioni politiche del 4 marzo scorso, nel Collegio uninominale di Crotone.

Esperto in diritto della persona, della famiglia e dei minori. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. Per oltre un quindicennio e fino al dicembre 2017 è stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Crotone.

Fa parte del Consiglio scientifico della rivista Iustitia, edita dalla Giuffrè. Ha ricoperto dal 23 settembre 2011 al 27 settembre 2015 la carica di Vice Presidente Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, di cui attualmente è Consigliere Centrale. Nel febbraio 2017 ha pubblicato il libro – scritto a quattro mani con lo storico Marco Invernizzi, Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica – dal titolo: “La famiglia in Italia dal divorzio al gender“, Edizioni Sugarco.

È, inoltre, autore di: Famiglia e Diritto, in Temi scelti di bioetica, Sessualità, Gender ed Educazione a cura di Giorgia Brambilla, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

È il Responsabile della Redazione scientifica di Crotone del Portale Tematico Giuffrè “Il Familiarista”.

“La Lega Salvini Premier di Crotone - afferma Cerrelli - dovrà essere un attivo laboratorio di cultura politica, per la gente e tra la gente”.

A Cerrelli è demandata la costituzione del direttivo della Lega Salvini Premier di Crotone che avverrà nei prossimi giorni. “Nelle prossime ore – annuncia Cerrelli - anche a Crotone inizierà il tesseramento al partito di Salvini”.