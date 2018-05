Rifiuti: denunce e sanzioni a San Giovanni in Fiore

Lotta al degrado e all’inciviltà sul territorio sangiovannese. Gli agenti della Polizia Provinciale operanti nel distaccamento di San Giovanni in Fiore, nell’ambito delle consuete attività di tutela del territorio di competenza, hanno deferito in stato di libertà una persona, segnalata alla competente autorità giudiziaria per presunti illeciti in materia edilizia, accertati grazie ad un’accurata indagine.

Gli stessi poliziotti provinciali, a seguito un’attenta attività di controllo delle zone periferiche della città, avevano individuato alcune persone che si erano rese responsabili di abbandono illecito di rifiuti, per cui è scattata una pesante sanzione con l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi sul territorio di San Giovanni in Fiore.

In epoca recente, i Carabinieri forestali della locale stazione, supportati dalle guardie eco-zoofile del Servizio Vigilanza Ambientale-LIPU, avevano elevato alcune sanzioni per abbandono di rifiuti nei confronti di alcuni cittadini che se ne erano disfatti in luoghi non consoni. Una persona del posto, nei mesi scorsi, era stata persino beccata da un agente della polizia provinciale, che libero dal servizio, aveva notato l’insano gesto di abbandonare a ciglio strada una piccola busta, fatto per cui è scattata una sanzione.