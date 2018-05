Scontro sulla 106 nel crotonese, impatto tra due auto: muore un 80enne

L’ormai famigerata strada della morte, la Statale 106, miete un’altra vittima: è di stamani l’ennesimo incidente avvenuto nel tratto crotonese di località Gabella, dove a perdere la vita, questa volta, è stato un 80enne.

L’uomo viaggiava su un’auto, una Toyota Aygoo, quando per cause ancora in corso d’accertamento, è andata a scontrarsi contro un’altra vettura, una Bmw.

Ad avere la peggio l’anziano, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma che una volta giunto nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo, è deceduto. Illeso invece il conducente della Bmw.

Sul posto, oltre ai pompieri e all’ambulanza del 118, gli agenti della polizia stradale per i rilevi del caso.