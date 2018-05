Siclari (FI): “Tajani è un uomo di cui l’Italia va fiera e del quale ha bisogno”

Antonio Tajani e Marco Siclari

«Voglio congratularmi con il Presidente Parlamento europeo per il premio "Rocco Chinnici" ricevuto».

Il senatore Marco Siclari (Forza Italia) esprime apprezzamento per un riconoscimento "che pone, ancora una volta, la figura del Presidente Antonio Tajani come simbolo di onestà e lungimiranza grazie a un premio che rendere merito a persone che si sono distinte per il loro impegno concreto".

"Tajani rappresenta la parte sana degli italiani, che sono la maggioranza, e porta in alto il nome di un'Italia sana in Europa e nel mondo – ha dichiarato Siclari - Tutti i premi che gli vengono riconosciuti sono la testimonianza del lavoro egregio svolto fino a oggi. Tajani è un uomo di cui l'Italia ha bisogno".

Il senatore, guardando al futuro, riconosce in Tajani "il giusto mix di esperienza, competenza e professionalità necessari per rappresentare il nostro paese e il centrodestra in Italia insieme al presidente Berlusconi".

"Questa - conclude - è la dimostrazione che Forza Italia può contare su uomini vicinissimi da sempre al presidente Berlusconi che con la sua forza e la sua persona, possono puntare a costruire l’alternativa vincente agli altri partiti e sarà il riferimento di tutti i cittadini".