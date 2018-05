Lite fuori dal campo durante il torneo “Città di Catanzaro”. Intervenuti agenti

Personale del 113 è intervenuto questa mattina al centro sportivo Coni di Catanzaro per sedare una lite scoppiata tra due persone e scaturita per futili motivi. Il litigio, che è nato fuori dal terreno di gioco e si è risolto in breve tempo, è scoppiato durante la partita Kennedy – Crotone, valevole per la categoria “Esordienti”, nell’ambito del Torneo “Città di Catanzaro”.

Il personale delle volanti e del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido, sono arrivati sul posto a seguito di una chiamata al 113.