Controlli della polizia nel crotonese: arresti, denunce e sequestri

9 persone arrestate, 23 denunciate, 461 identificate, di cui 30 extracomunitari,188 veicoli e una persona controllati, 21 sanzioni elevate e 6 fermi eseguti,15 perquisizioni e 13 controlli amministrativi eseguiti, nonché 19 espulsioni notificate. È questo l’esito dei controlli disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Claudio Sanfilippo.

In particolare, nella mattinata del 22 maggio, il personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà P. F., nato ad Umbriatico, di 81 anni, poiché resosi responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. All’anziano è stato sequestrato un bastone, della lunghezza complessiva di cm. 62, con il quale aveva minacciato una persona.

Nella notte tra il 22 ed il 23 maggio è stato invece segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, M. M., 28enne nata a Cariati. La giovane è stata sorpresa in possesso di 2,6 gr di marijuana, opportunamente sequestrata.

Nella mattinata del 23 maggio è stato denunciato in stato di libertà V. M., crotonese, di 35 anni, pluripregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S., perché resosi responsabile di violazione al codice della strada, in quanto trovato alla guida dopo essere stato colpito da provvedimento di revoca della patente e per violazione degli obblighi derivanti dalla Sorveglianza Speciale di P.S.

Nello stesso giorno, il personale della locale Squadra Mobile, ha tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, P.L., 53enne crotonese(LEGGI). In particolare, all’esito di una perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti 1 bilancino di precisione perfettamente funzionante, 830euro in banconote di vario taglio,nonché 26,2 gr di eroina, 4,3 di cocaina e 26,1 gr di hashish. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale. Nella medesima circostanza è stato deferito in stato di libertà alla locale A.G., per il reato di detenzione illegale di munizionamento, P. A., 62 anni , poiché a seguito di perquisizione, sono state rinvenute all’interno di una fuciliera regolarmente chiusa a chiave, 149 cartucce a piombo spezzato per fucile cal. 12 di varie marche e tipo, custodite dal 62enne nonostante lo stesso fosse sprovvisto di valida licenza alla detenzione, atteso che il porto di fucile di cui era titolare non era più in corso di validità da circa due anni.

In riferimento allo sbarco avvenuto nel porto crotonese nella nottata del 24 maggio, che ha visto l’arrivo di 34 cittadini extracomunitari, il personale della Mobile, in collaborazione con i militari dell’Unità Navale della Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Crotone, a conclusione di intensa attività investigativa, ha tratto in arresto in flagranza di reato, B.V., nato in Ucraina nel 1997 e A. V. S. O. V., nato in Azerbaijan nel 1980, indagati in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dopo le formalità di rito, i due stranieri sono stati dichiarati in stato di arresto ed associati, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, alla Casa Circondariale di Crotone per ivi rimanervi a disposizione dell’A.G. procedente.

Sono stati inoltre deferiti all’A.G. per rissa, D. L., di 28 anni, D. M., di 32, e S. D., di 34, tutti extra comunitari, nonché un cittadino bulgaro, di 32 anni, domiciliato a Crotone, accusato di abbandono di minore (LEGGI).



Nel corso della settimana, precisamente all’alba di martedì 22 maggio, il personale della Squadra Mobile, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e da unità cinofile di Vibo Valentia, ha messo in atto l’operazione denominata “Sommelier”(LEGGI), che ha portato all’arresto di sei persone accusate di spaccio di droga.