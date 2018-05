Furto aggravato: 28enne arrestato due volte in due settimane

Un 28enne di Crotone, P.N., è finito due volte in manette nel giro di due settimane per furto aggravato.I carabinieri della locale Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso un garage privato dove era stato segnalato un furto in atto. L’immediato intervento dei militari, ha consentito di bloccare l’uomo, a pochi metri dal magazzino, ancora in possesso della refurtiva, consistente in svariate bottiglie di vino e di liquore. Il giovane, già due settimane prima, era stato arrestato dagli stessi carabinieri per un furto all’interno di un negozio di generi alimentari.