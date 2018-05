Un sequestro alimentare è stato eseguito nella giornata di ieri a San Calogero. I Carabinieri della locale Stazione, unitamente al N.A.S. di Catanzaro, hanno sottoposto a controllo due venditori ambulanti di prodotti ittici, trovati in possesso di 14 kg di pesce in pessimo stato di conversazione, pronto per la vendita. Al termine delle operazioni, i due D.B., di 59 anni, e R.I., di 50, sono stati denunciati e tutto il prodotto sequestrato.