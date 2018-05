Si capotta con l’auto, leggermente ferita una donna

Un’auto, una Citroen C2, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita ribalta su un lato.

Incidente fortunatamente senza conseguenze gravi quello di ieri sera che ha visto coinvolta la conducente della vettura, che viaggiava da sola. Soccorsa dal 118 la donna è stata comunque accompagnata in ospedale per dei controlli.

Il sinistro è avvenuto località Visconte, via Onofrio Colace di Catanzaro. Sul posto sono interventi i vigili del Fuoco della sede Centrale del capoluogo che hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale che ne ha poi provveduto alla rimozione: la strada nel frattempo è rimasta chiusa al traffico.