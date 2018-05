S. Lucido e Cetraro. Droga: arrestato 19enne, due giovani segnalati alla Prefettura

I Carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato un 19enne incensurato di San Lucido per detenzione di droga a fini di spaccio, mentre altri due giovani, controllati nell’area urbana di Cetraro, sono stati segnalati alla Prefettura dopo esser stati trovati con modiche quantità di stupefacenti.

Uno strano via vai di persone in ingresso e uscita da uno stabile do vive il primo ragazzo, ha insospettito i militari che hanno avviato una serie di appostamenti per capire il perché dei movimenti. Una volta individuata con certezza l’abitazione è scattato l’intervento, condotto con le unità cinofile dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia.

Le perquisizioni nella casa del 19enne, hanno portato a scoprire un piccolo assortimento di marijuana. I carabinieri ne hanno sequestrato 250 grammi, suddivisi in due buste di plastica e una dose di cocaina. Sequestrato anche del materiale destinato al confezionamento e della sostanza da taglio.

Le analisi condotte nel Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma hanno permesso di accertare che dal quantitativo, e sulla base del principio attivo contenuto, si sarebbero potute ricavare circa 1200 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

L’arrestato, terminate le formalità, e su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura di Paola, coordinata da Pierpaolo Bruni, è stato messo ai domiciliari. Dopo la convalida è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Controlli serrati, poi, sono stati condotti anche nell’area urbana di Cetraro: è qui che altri due giovani, un ragazzo ed una ragazza, sono stati segnalati alla Prefettura perché dopo due distinte perquisizioni domiciliari, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 4 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina; e di un grammo e mezzo di marijuana.