Blitz nei ristoranti del vibonese: elevate sanzioni per 9 mila euro

I Carabinieri di Serra San Bruno,assistiti dai militari dei Reparti Specializzati del NAS, hanno messo a segno una serie di controlli presso alcuni ristoranti del vibonese.

Il blitz ha portato al riscontro di una serie di irregolarità. In particolare, nel primo caso, sono state accertate violazioni in tema di omessa compilazione delle schede relative alla tracciabilità dei prodotti e per tale ragione è stata comminata una sanzione pari a 1500 euro.

Nel secondo caso, invece, sono state accertate una serie di violazioni sia in materia di tracciabilità dei prodotti e sia per la mancanza di informazione di allergeni. In reazione a ciò sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 7500 euro e per di più sono stati sequestrati circa 30 kg di pasta.