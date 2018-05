Comune Bovalino: Commissione straordinaria avvia riscossione crediti

La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bovalino, insediatasi lo scorso 17 Maggio, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ha deliberato l'adozione di avviso ai creditori dell'Ente per la rilevazione della massa passiva del Comune stesso a tutto il 31 dicembre 2017.

Tale avviso potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio, ed inoltre sul sito internet del Comune. In forza dell'atto deliberato dalla Commissione straordinaria di liquidazione, chiunque ritenga di averne diritto, può presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente: 1) le proprie generalità; 2) l'importo del debito dell'Ente, distinto per capitale e interessi; 3) l'oggetto del debito; 4) l'epoca in cui il debito è sorto; 5) il titolo che comprova il credito; 6) le eventuali cause di prelazione; 7) gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, con le modalità stabilite nell’avviso.

Un fac simile di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Bovalino - ww.comune.bovalino.rc.it e nella sezione dedicata .