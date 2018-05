Controlli nel cosentino: un arresto e una denuncia

È accusato di detenzione di droga, F.G. 23enne già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di controlli disposti dal Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, il personale del commissariato di Rossano, ha effettuato diverse attività, con la collaborazione del personale del reparto prevenzione crimine Calabria e del reparto cinofili della Polizia di Vibo Valentia.

Nel corso di alcuni controlli per scoprire le piazze di spaccio, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, dove hanno trovato nascosta in un mobile della marijuana pronta per essere spacciata e un bilancino di precisione. Per questo motivo il 23enne è stato arrestato, e l’arresto è stato convalidato dal pm.

Nel corso dell’incontro J.P., un 49enne, è stato denunciato per violazione di domicilio. A seguito di una segnalazione da parte di una donna anziana. La donna di 83 anni ha detto che un uomo all’esterno del balcone stava cercando di introdursi in casa. Il personale della Polizia si è recato a casa della donna e hanno bloccato l’uomo che ha cercato di fuggire. La pensionata ha quindi riconosciuto l’uomo: il fidanzato della badante.

Nel corso della giornata sono state identificate 210 persone; effettuate 6 perquisizioni; controllati 153 veicoli; effettuati 13 posti di blocco.