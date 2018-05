Scandale, arrestato pensionato. Aveva una pistola in casa

Aveva una pistola in casa, per questo motivo N.V., 67enne di Scandale, pensionato, è stato arrestato per detenzione illegale di arma.

I militari, a seguito di un’accurata perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione e luoghi di pertinenza dell’uomo, hanno trovato una pistola, un revolver calibro 6,35 con la matricola abrasa.

L’arma è stata sequestrata e l’arrestato, a seguito del processo tenutosi presso il Tribunale di Crotone, è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione e a 600 euro di multa.