Cotronei, scoperto fabbricato abusivo in costruzione. Sequestrato

Un fabbricato abusivo in corso di costruzione è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri forestali in un’area boschiva nel territorio del comune di Cotronei. La presunta committente dei lavori è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

La struttura, che sorgeva accanto a un manufatto sequestrato per abusivismo, era forse destinato a deposito seminterrato, in un’area boschiva in località Difisella, di proprietà del comune di Sersale.

Il manufatto è stato realizzato con blocchi di calcestruzzo coperti da un solaio latero-cementizio, secondo i militari, gettato solo da alcuni giorni.

Gli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tecnico di Cotronei hanno evidenziato che l’opera era priva di qualsivoglia atto di assenso per l’edificazione.

L’opera è sequestrata per impedire che la condotta illegale fosse portata a compimento. Il sequestro è già stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

In fase di indagini è stato scoperto che la presunta committente è una di 74 anni residente a Cotronei, ma si nutrono perplessità riguardo il suo effettivo ruolo.

Considerata la sua età e le sue condizioni è ipotizzabile, infatti, che la sua ammissione di responsabilità sia volta a scagionare l’effettivo committente dei lavori.

È stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica per invasione di terreno, abuso edilizio e violazione della normativa ambientale.