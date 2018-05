Controlli dei carabinieri di Rende: arresti, denunce e segnalazioni

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada.

Controllo del territorio focalizzato in particolare sull’area urbana e nei pressi del campus universitario di Rende, che ha consentito di arrestare 2 persone per “Detenzione ai fini di spaccio si sostanze stupefacenti” e “Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale”, denunciare 23 persone per “Guida in stato di ebbrezza, Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Disturbo del riposo delle persone, e Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, segnalare 7 persone quali “Assuntori di sostanze stupefacenti”, ritirare 18 “Patenti di guida” ed elevare 3 sanzioni amministrative per “Comportamento dei pedoni” ad altrettanti cittadini extracomunitari che chiedevano l’elemosina ai semafori creando pericolo e intralcio alla circolazione stradale in particolare:

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, nel corso dei servizi di controllo del territorio hanno arrestato:

- un 20enne, di Cinquefrondi (RC), studente universitario, per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari operanti, su segnalazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, intervenivano in Rende (CS), via Torricelli, ove era stata segnalata la porta di un appartamento aperta. Giunti all’interno dell’abitazione i militari hanno trovato il giovane che dormiva sul proprio letto e notato tracce di sostanza stupefacente sul comodino, pertanto hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo sulla scrivania, tra i libri e dentro gli armadi, complessivamente 245 grammi di “marijuana” (suddivisa in dosi), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, tutto sottoposto a sequestro.

Segnalato alla Prefettura quale “Assuntore di sostanze stupefacenti” anche il coinquilino, un 40enne di Gioia Tauro (RC), studente universitario, poiché dentro un bicchiere di plastica posto sulla scrivania custodiva 13 grammi di “marijuana”, sottoposta a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Rende.

- un 40enne cosentino per “Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale”. I militari operanti transitando in Rende (CS), via Rossini, hanno notato un uomo che inveiva contro la moglie incinta, urlandole contro e spintonandola, pertanto sono interevenuti immediatamente bloccando l’uomo che, dai successivi accertamenti, risultava essere gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cosenza. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rende.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti hanno:

- Denunciato un 21enne di Cinquefrondi (RC), studente universitario e un 36enne cosentino per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari operanti hanno perquisito le abitazioni dei due soggetti rinvenendo, complessivamente, 27 grammi di “Hashish”, 60 grammi di “Marijuana” e 3 bilancini di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

- Segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” una 26enne di Crotone e un 23enne spagnolo entrambi studenti universitari, un 21enne e un 18enne entrambi cosentini, un 19enne di Bisignano e un 44enne di Rende. I militari operanti a Rende, hanno controllato queste persone trovate in possesso di 10 grammi di “Marijuana” e 1 grammo di “Cocaina”, sottoposti a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida hanno denunciato, per il reato di “Guida in stato di ebbrezza”, complessivamente 18 automobilisti i quali, controllati in Rende (CS) e sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla Legge. Le patenti ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Sul piano dell’azione di contrasto al “Degrado Urbano” hanno :

- Denunciato un 23enne di Crotone, studente universitario, per il reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. I militari operanti, sorprendevano il giovane in Rende (CS), viale Principe, il quale, armato di pennarello e una bomboletta spray aveva già imbrattato 8 lampioni dell’illuminazione pubblica in via Repaci e 2 cestini per i rifiuti. Il materiale veniva sottoposto a sequestro.

- Contestato la sanzione amministrativa relativa al “Comportamento dei pedoni” nei confronti di un 31enne, un 27enne e un 22enne di nazionalità nigeriana. I tre uomini sono stati sorpresi dai militari operanti a Rende, via della Resistenza, via Fratelli Bandiera e via Rossini mentre mendicavano fermi ai semafori chiedendo l’elemosina e molestando i passanti, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Ai tre uomini è stata elevata la sanzione amministrativa di 25€.

I militari della Stazione Carabinieri di Rende hanno denunciato un 23enne di Crotone per “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. I militari operanti, unitamente a personale dell’Arpacal di Cosenza, hanno accertato che il giovane, nel corso di serata danzante organizzata all’interno del locale di proprietà, a Rende, diffondeva musica i cui decibel emessi superavano i limiti previsti dalla Legge. Interessato l’Ufficio S.U.E.P. del comune di Rende (CS), per l’emissione della successiva ordinanza di chiusura attività.