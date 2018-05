Narcotraffico internazionale: condannati 8 anni di carcere ad esponente dei Mancuso

Una condanna di 8 anni di carcere è sta inflitta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria a Giuseppe Mancuso, 58 anni, alias "Bandera", ritenuta esponente di spicco dell'omonimo clan di Limbadi.

L’accusa nei confronti di Mancuso è di narcotraffico internazionale, in particolare gli viene contestato di aver fatto giungere in Calabria oltre tre tonnellate di cocaina. La Procura generale di Reggio Calabria aveva chiesto per Giuseppe Mancuso la conferma della condanna di primo grado, ovvero 16 anni di reclusione. Il processo giunto ora a sentenza e' uno stralcio dell'operazione denominata "Grandi Firme". (LEGGI)



Mancuso figurava tra i principali indagati dell’operazione "Decollo" della DDA di Catanzaro contro il narcotraffico dalla Colombia (LEGGI), scattata nel 2004, e per la quale ha riportato una condanna definitiva.