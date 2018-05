Droga nel ripostiglio di casa: arrestato 33enne

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, insieme ai colleghi della Stazione di Cinquefrondi e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, a seguito di una perquisizione domiciliare svolta all’interno dell’abitazione di un 33enne di Cinquefrondi, D.F., hanno rinvenuto oltre 300 grammi di marijuana.

La droga, già pronta per la vendita, era in un sacchetto di cellophane occultato in un ripostiglio insieme ad un bilancino di precisione.

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato tradotto alla casa circondariale di Palmi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.