Comune di Crotone. Approvata la graduatoria contributo fitti, 10 giorni per i ricorsi

Il settore Attività Produttive del Comune di Crotone comunica che con determinazione dirigenziale n. 1046 del 21.05.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa all’elenco degli aspiranti all’assegnazione del contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, per l’anno 2018, ai sensi della legge n. 431/98, comprendente complessivamente n. 436 nominativi ivi compresi gli esclusi.

La graduatoria è depositata agli atti di ufficio di questo Settore ed è disponibile per la relativa consultazione esclusivamente agli interessati, presso l'Ufficio competente, per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale.

Gli interessati, entro i predetti 10 giorni, potranno eventualmente presentare ricorso in opposizione. Trascorso detto periodo, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti e procedendo, in tal senso, ad eventuale rimodulazione dell’elenco degli aspiranti, la graduatoria risultante sarà considerata definitiva.

L’ufficio comunale, informa, inoltre, che avverso alla graduatoria definitiva, così come previsto nel Bando pubblico, non potrà essere prodotto a nessun titolo alcun ricorso e che la stessa sarà trasmessa alla Regione Calabria Assessorato LL.PP., entro il 31 maggio 2018, per consentire la ripartizione dei fondi necessari.