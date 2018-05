Animali maltrattatati in ricoveri abusivi, scattano denunce e sequestri

Maltrattamento di animali: con queste accuse tre persone, di cui due di Acquaformosa e una di Roggiano Gravina, sono state denunciate dai carabinieri del Reparto Parco nazionale del Pollino.

I militari, durante un controllo, hanno individuato e ispezionato, con l’aiuto dei medici veterinari dell'azienda sanitaria di Cosenza, diversi ricoveri e canili abusivi e nel corso delle attività hanno scoperto che gli animali, tra cui dei cavalli, erano stipati in degli spazi angusti, senza acqua e cibo, in assoluta assenza di ricoveri o in ambienti comunque non sufficiente per garantirgli un riparo dalle intemperie.

Per questo sono scattate diverse multe, tanto per l'assenza di microchip e che per la mancata iscrizione all'anagrafe canina. Sequestrati cinque cani di varie razze tenuti in violazione delle norme.