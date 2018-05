Con l’acqua rubata irrigava l’orto e il giardino. Denunciato

Irrigava orto e giardino con acqua rubata, per questo motivo il presunto responsabile della sottrazione, un sessantenne residente a Crotone, è stato deferito alla Procura della Repubblica per furto aggravato di acqua. Per la Congesi il prelievo si attesterebbe a 30mila metri cubi da gennaio 2016 oggi.

I carabinieri forestali, a seguito di accertamenti svolti nei giorni scorsi con il supporto tecnico del Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese, hanno scoperto che l’uomo, mediante derivazioni illegali, intercettava l’acqua prima dei contatori per poi usarla per irrigare aree verdi e orti. La derivazione è stata fatta in località Farina.

