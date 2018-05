Autogru si ribalta, disagi per gli studenti di Belvedere Marittimo

Forti disagi sono stati registrati per gli studenti di Belvedere Marittimo a causa del ribaltamento di un'autogru impiegata nei lavori di ristrutturazione dell'edificio e la conseguente caduta di carburante sulla strada che porta alla scuola. In quel momento la strada era deserta.

Le aule, nell'immediatezza dell’incidente, sono state sgomberate su ordinanza del sindaco per motivi di sicurezza. L'automezzo è stato nel frattempo rigirato sulle gomme grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, ma non è stato ancora rimosso e continua a occupare l'unica via d'ingresso al plesso scolastico.

Permanendo i disagi la dirigente ha disposto il trasferimento di alcune classi nelle aule disponibili nella vicina Diamante, giustificando, per motivi di sicurezza, eventuali assenze degli studenti destinati a continuare a frequentare le aule della sede centrale.