Grande partecipazione al Corso di soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco

Grande partecipazione al corso Interregionale “Soccorso Acquatico” , della durata di una settimana che si è svolto, dal 14 al 18 maggio, al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Crotone. Al corso hanno partecipato 12 vigili provenienti da sette differenti comandi delle regioni Sicilia, Sardegna, Marche, Abruzzo e Calabria e tre istruttori provenienti dai Comandi di Catania, Messina e Terni.

Il corso si è svolto per la parte pratica nel tratto di mare antistante il litorale cittadino di Crotone, con l’impiego dei mezzi nautici in dotazione del comando: gommone, BPS e la moto d’acqua. Le lezioni teoriche si sono svolte nell'aula magna del Comando, trattando argomenti riguardanti il soccorso acquatico, i pericoli presenti negli ambienti acquatici, le normative sulla sicurezza in acqua.

Sono trascorsi 4 anni dal primo corso ed ancora il Comando di Crotone resta un punto di riferimento per i Vigili del Fuoco di gran parte d’Italia per avvicinarsi a questa non facile ma ambita specializzazione “il soccoritore acquatico”. Per il varo, alaggio e ormeggio dei mezzi nautici, sono stati utilizzati gli impianti della Lega Navale di Crotone che si è resa, disponibile come di consueto.

Tutta la logistica è stata assicurata dal Comando di Crotone che ormai da alcuni anni è stato individuato dalla Direzione Regionale della Calabria, nonostante la sua peculiare collocazione e le sue caratteristiche favorevoli, come polo regionale per l’addestramento in ambito nautico.