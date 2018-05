Rossano. Sospeso il presidio dei precari del verde pubblico

“Dopo quasi dieci giorni di presidio ininterrotto tenuto a Rossano in Piazza Ss. Anargiri, giunge consolazione per i componenti di Verde pubblico che dicono: “abbiamo ottenuto l'impegno, da parte del Commissario Prefettizio del comune di Corigliano-Rossano e degli uffici competenti, di una soluzione tampone che ci permetta, per almeno 3 mesi, di tornare a prenderci cura del decoro urbano, e per questo abbiamo sospeso la nostra azione di sensibilizzazione e protesta”.

“Noi non abbiamo protestato per chiedere di inventarsi un lavoro per noi, abbiamo protestato per farci tornare al lavoro che abbiamo curato per oltre 15 anni, ognuno con il proprio percorso – incalza la nota. Ringraziamo nuovamente chi ci ha manifestato la sua vicinanza, a partire dal vescovo monsignor Satriano che ci ha sostenuto in un momento molto difficile; l'ex consigliere Stasi che ci ha spesso manifestato solidarietà con la sua presenza ed il suo supporto; gli addetti dell'informazione che ci hanno dato voce ed i tanti cittadini del centro storico che hanno reso meno faticoso il nostro presidio”.

“Speriamo di tornare presto a lavoro – chiosa - e di non essere mai più costretti a dover compiere gesti tanto disperati per un diritto sacrosanto e per un servizio che serve alla città”.