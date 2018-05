Forum Pa, Asp Catanzaro fra i 10 vincitori del Premio Sostenibile

Gianni Dominici

Il Comune di Mantova con il progetto Asbestos Free: un territorio libero dall’amianto e Amag Reti Idriche SpA con Depurare (Disinfezione E Purificazione Acque Reflue) nella categoria “Ambiente, energia e capitale naturale”; Regione Molise - Servizio Programmazione della Rete dei soggetti deboli con il progetto QuotidianaMente nella categoria “Diseguaglianze, pari opportunità e resilienza”; Università La Sapienza di Roma con il progetto Riu.SA: Riutilizzo attrezzature informatiche nella categoria “Economia circolare, innovazione e occupazione”.

E poi, INFN – LNGS (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali del Gran Sasso) con il progetto Gran Sasso Videogame nella categoria “Capitale umano ed educazione”; Gter srl con LEMS (Local Emergency Management System) nella categoria “Città, infrastrutture e capitale sociale”; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il progetto OpenCantieri e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) con Portale OpenCUP nella categoria “Giustizia, trasparenza, partecipazione”; Azienda USL Toscana Sud Est con Le agenzie di continuità Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con Progetto S.I.A.P. nella categoria “Salute e welfare”.

Sono questi i migliori progetti del “Premio PA sostenibile 2018: 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”, assegnato oggi a FORUM PA. La call è stata lanciata da FPA, società del Gruppo Digital360, in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti/prodotti che possano aiutare la PA nel percorso di crescita sostenibile verso il 2030. Sono 262 le candidature ricevute, da cui una Giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma FORUM PA Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 10 progetti migliori.

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione digitale al servizio di una PA più sostenibile – dice Gianni Dominici, Direttore generale di FPA –. L’amministrazione pubblica può essere un decisivo driver d’innovazione e il Premio intende raccogliere e valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica Amministrazione”.

Di seguito il dettaglio del progetto che ha ricevuto il riconoscimento:

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Progetto S.I.A.P. | Il progetto S.I.A.P (Sistema Informativo Aziendale per la Prevenzione) è stato realizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per rispondere all’esigenza di effettuare delle analisi epidemiologiche, verificare i risultati di vaccinazione, diminuire gli incidenti sul lavoro e valutare le performance. Attraverso lo Sportello Unico della Prevenzione il progetto offre sul web un punto di accesso privilegiato per il disbrigo delle pratiche, per la comunicazione ed interazione dei cittadini e degli operatori dei diversi Enti con tutti i servizi del Dipartimento di Prevenzione. Gli obiettivi dell’iniziativa sono stimolare la partecipazione attiva degli utenti (e-democracy), migliorando la trasparenza sull'operato dell'amministrazione, e garantire il diritto alla PA Digitale semplificando le procedure per cittadini e imprese (e-government).