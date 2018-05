Upmed: una tre giorni sull’apprendimento permanente a Crotone

“Italia educativa: le nuove frontiere sull’apprendimento permanente e sull’Università di strada”: questo il titolo del convegno nazionale promosso dall’Unieda (Unione Nazionale Educazione Adulti) a Crotone in occasione dei dieci anni di attività dell’Università Popolare Mediterranea (l’Upmed) crotonese.

Si tratta di una tre giorni, il cui programma è stato illustrato stamane nella sala giunta del comunale di Crotone, da presidente dell’Upmed, Maurizio Mesoraca, dal rettore dell’Umpmed, Vittorio Emanuele Esposito, la preside Olga Macrì e Franco Palermo. È stato ricordato che i lavori si svolgeranno nei giorni 25,26 e 27 maggio a Crotone e, successivamente, a Santa Severina.

Oltre alle nuove frontiere sull’apprendimento permanente, il convegno del 25 maggio alle 17 nella sala consiliare del comune di Crotone prevede la presentazione del secondo quaderno dell’Upmed che ha come tema “Personaggi ed Eventi della storia della Calabria”.

A seguire, alle 18:40, costituzione della rete associativa nazionale “Italia educativa” con relazione introduttiva dal Lifelong learrning al lifewide learning.

Lo stesso Mesoraca ha sottolineato che, per l’occasione, in città arriveranno 35 rappresentanti delle Università popolari da tutta Italia, così come altre personalità di spicco a livello nazionale, ed ha poi rimarcato che l’iniziativa coinvolge l’Onu, l’Unieda, la Regione Calabria, il Comune di Crotone e l’Upmed, presenti con propri rappresentanti.

Proprio in onore degli ospiti, sabato 26 maggio, dalle 9:30 previsto un tour al castello di Carlo V e nel centro storico a Crotone e alle 17 a Santa Severina, dove si terrà, al Museo diocesano, l’incontro “L’università di strada: l’apprendimento permanente va dalla gente”.

Infine, domenica, sempre dalle 9:30 sempre a Santa Severina al Castello, cerimonia di chiusura e firma del protocollo d’intesa Anpci – Unieda “Costruire il futuro con l’educazione permanente”.

Il rettore Esposito si è soffermato, nella conferenza, si è soffermato sull’attività in dieci anni di attività dell’Upmed di Crotone, con particolare riferimento ai personaggi poco noto del territorio da valorizzare. Infine, Olga Macrì ha sottolineato che si svolgerà a Crotone il primo convegno nazionale dell’Unieda.