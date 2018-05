Sorpreso mentre abbatte un albero nel Parco della Sila. Denunciato

È stato beccato mentre tagliava un albero di cerro all’interno del Parco nazionale della Sila, in località Cicerata di Cotronei, nel crotonese.

Per questo un uomo è stato denunciato e la motosega utilizzata è stata sequestrata. È successo nella zona 1 del Parco quando, i carabinieri della forestale di Petilia Policastro, con i colleghi di Cotronei, hanno sentito lo stridore della motosega e si sono avvicinati all’area da dove proveniva.

Addentrandosi nel bosco hanno così sorpreso l’uomo mentre tagliava il fusto, da poco abbattuto. Il responsabile non ha potuto negare l’evidenza dei fatti e per questo gli sono stati sequestrati l’attrezzo e la legna ricavata.

Nelle immediate vicinanze dell’albero abbattuto si è poi scoperto quattro ceppaie sottratte illecitamente, abbattute con le stesse modalità.

L’area rientra nella zona di massima protezione del Parco e nella ZPS (la Zona di protezione speciale) Marchesato e fiume Neto. Il responsabile del taglio illegale, un allevatore petilino di 51 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto, deturpamento di bellezze naturali e violazioni della legge quadro sulle aree protette.

I militari hanno inoltre elevato due verbali amministrativi per circa mille euro per l’esecuzione di lavori forestali senza alcuna autorizzazione e in violazione del Codice della strada.