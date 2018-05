Karate, due ori e un argento per i master dell’Accademia Karate Crotone

I master dell’Accademia karate Crotone conquistano a Quiliano 2 ori e un argento ai Campionati Italiani Master. Il team pitagorico diventa quindi vice campione d’Italia nel medagliere per Società. È successo nel weekend del 19 e 20 maggio nel corso del VI Campionato Nazionale Master di Karate.

Oltre 200 atleti finalisti appartenenti a centinaia di società in rappresentanza di 18 regioni si sono dati battaglia per contendersi un posto sul podio. L’Asd Accademia Karate Crotone, nella competizione maschile svoltasi domenica ha assistito all’exploit di Raimondo Calabretta il quale, nei Master C -60 kg, ha riconquistato il titolo perso lo scorso anno e, con la medaglia d’oro conquistata in questa competizione, porta a quota 12 il medagliere nazionale personale. Ottimo esordio di Vincenzo Mangano nella classe Master B dove nella categoria – 60kg si è assicurato la sua prima medaglia d’oro centrando al primo colpo anche il suo primo titolo. Partenza bruciante per il team dell’AKC, egregiamente guidato da Rosario Stefanizzi, che ha galvanizzato i gemelli Gino e Lino Greco tutti e due impegnati nella agguerrita categoria -75kg.

Infatti era importante per i due crotonesi andare obbligatoriamente a medaglia per far conquistare all’Accademia un posto sul podio per società. Colpaccio quasi riuscito se non fosse mancato per un soffio l’oro di Gino Greco a cui viene assegnata, dopo spettacolari e tirati incontri, la Medaglia d’Argento. La stessa cosa vale per Lino Greco che nella sfortunata ascesa di si è dovuto fermare in finale di poule piazzandosi poi nei ricuperi al V posto ad un passo dal Bronzo. Comunque sia la raccolta di pregiato metallo, portato a casa da Gino Greco, Lino Greco, Raimondo Calabretta e Vincenzo Mangano, è bastata per conquistare, nella classifica per società e a soli due punti dalla prima, il secondo posto del podio e quindi Vice Campione d’Italia, testimonianza della ottima scuola calabrese e crotonese e dell’abnegazione e appassionata volontà sportiva di questi Atleti.

“Come accade in queste occasioni – sottolinea Enzo Migliarese - appena arrivata la notizia subito pronta l’attestazione di stima e le congratulazioni dei vertici sportivi istituzionali come Gerardo Gemelli, presidente Fijlkam Calabria, Daniele Paonessa Delegato Coni Crotone, Giuseppe Frisenda Assessore Comunale allo Sport e Maurizio Tripaldi Delegato Fijlkam Crotone”.