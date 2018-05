Incassa milioni ma non paga le tasse: smascherato un supermercato “fantasma”

Secondo gli inquirenti avrebbe guadagnato qualcosa come 1,7 milioni di euro ma, dal 2014, non avrebbe mai presentato una dichiarazione dei redditi. In pratica una società cosiddetta “fantasma” che, tra l’altro, non avrebbe neanche pagato le tasse, in totale per circa 120 mila euro.

A scoprire l’evasore totale, un’azienda che opera nel settore dei supermercati, sono state le Fiamme Gialle di Paola, nel cosentino, nell’ambito di un’indagine diretta dal procuratore capo Pierpaolo Bruni e dal Sostituto Teresa Valeria Grieco.

L’INCHIESTA aveva già portato all’esecuzione di alcune misure cautelari e di sequestri nei confronti di diversi soggetti accusati di trasferimento fraudolento di valori, ovvero di intestazione fittizia.

Da qui i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale sull’attività scoprendo che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avrebbero appunto presentato mai le dichiarazioni fiscali né pagato le imposte.

Gli investigatori hanno così ricostruito le vendite e gli utili dell’impresa, anche attraverso delle indagini finanziarie e tramite dei riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore.