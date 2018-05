Procede bene la Rari Nantes, attesa a Palermo: spera nella Serie A

Si parte sin da subito con la Rari Nantes che per il quarto anno consecutivo, si piazza tra le migliori 16 società giovanili d’Italia: nel weekend 1-2-3 giugno prossimo, i ragazzi capitanati da Aldo Amatruda saranno impegnati a Palermo contro il Telimar Palermo (1a classificatasi in Sicilia), una tra Posillipo e Canottieri Napoli (girone Campania) e la Roma Zero9 (girone Lazio), in quello che sarà un antipasto della semifinale playoff per la promozione in serie A, tanto attesa dalla prima squadra della società pitagorica.

“Si inizia a respirare aria intensa – ha dichiarato il presidente Emilio Ape - quella dei momenti importanti, per la quale si è lavorato tanto in questi anni. I ragazzi dell’Under 20 sono ormai abituati a determinate sfide. Questo è un gruppo vincente e rappresenta il nostro fiore all’occhiello. Siamo felicissimi di poterli accompagnare alla ricerca di traguardi sempre più prestigiosi”.

Non sono da meno le compagini Under 17 e Under 15, entrambe qualificate per le Final Eight dei rispettivi raggruppamenti nazionali. L’Under 17, domenica 27 maggio a Bari, avrà da affrontare un quarto di Finale e successivamente la semifinale. L’eventuale finale è calendarizzata per l’1 giugno. L’Under 15, sarà di scena domenica 3 giugno, nei quarti di finale e semifinale. L’eventuale finale andrà in scena domenica 10 giugno.

“Ci aspettiamo risultati e prestazioni – ha commentato mister Arcuri- siamo nelle fasi finali del nostro raggruppamento e non possiamo tirarci indietro. Entrambi i tornei, se vinti, ci daranno l’opportunità di raggiungere le finali nazionali, cosa che sarebbe un giusto riconoscimento per la società ma soprattutto per questi ragazzi. Ci tengono particolarmente. E sono certo che daranno tutto quello che hanno. Non sarà facile, avremo di fronte avversari competitivi. Ma vogliamo fare bene”.

L’Under 13 di mister Aldo Pantisano continua nella sua strabiliante crescita. Partiti in sordina, come una compagine sperimentale, creata appositamente per far fare esperienza a ragazzi di 9, 10 e 11 anni, sta facendo strabuzzare gli occhi agli addetti ai lavori ed emozionare tutto lo staff della società pitagorica. L’1 giugno si giocherà la 11ª giornata del campionato, la squadra si trova saldamente al terzo posto in classifica, dietro la capolista Waterpolo Bari (che conta su un bacino di Under 13 di oltre 50 ragazzi).

“Siamo partiti per far sì che questi ragazzi avessero l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà del centro sud. Anche in previsione dei principali tornei estivi ai quali parteciperemo – queste le parole di Aldo Pantisano - abbiamo avuto degli ottimi risultati. Ma soprattutto delle ottime risposte in termini di crescita dei singoli e di concetto di squadra. Ottime basi di partenza per il futuro di questi ragazzi. Aspettiamo con tranquillità gli esiti del campionato. E ci prepareremo con la solita attenzione per tutti i nostri impegni. Senza dimenticare che questi sono ragazzi che hanno come primo obiettivo il divertimento!”.

In attesa dei playoff promozione serie A, che vedranno impegnati i ragazzi della prima squadra il 9 giugno a Roma ed il 16 giugno a Crotone, la Rari Nantes Crotone ha di che sorridere. Il futuro si prospetta solido e prospero.