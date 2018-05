Forum PA: 3 scuole calabresi premiate a Roma

Ha preso il via oggi al Convention Center "La Nuvola" di Roma l’appuntamento con il Forum PA, il più grande evento nazionale sull’innovazione nella pubblica amministrazione. La Calabria è presente anche quest’anno con un proprio stand dedicato ad esperienze, approfondimenti ed esplorazioni.

Al Forum PA la Regione in primo piano nel corso dell’evento #ASOC1718 AWARDS, organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, al quale ha partecipato l’assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. Progetto innovativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori per promuovere attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18 è stato rafforzato dall’Amministrazione regionale attraverso il Dipartimento Programmazione con l’affiancamento alle classi nello sviluppo del materiale didattico e nel recepimento di dati e l’organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti protagonisti negli ultimi mesi.

“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore regionale alla Cultura, Corigliano – condivisa con il Presidente Mario Oliverio per i risultati conseguiti da ben tre scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten ASOC. Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perché questo progetto mette in stretto collegamento i giovani cittadini con i territori in cui vivono, sviluppando quella consapevolezza indispensabile nell’indagare e nel valutare le azioni e le scelte politiche e amministrative che hanno ricadute importanti sulle comunità.

Agli studenti che hanno partecipato – ha spiegato – qui a Roma ho voluto dare il messaggio che la Calabria, con il lavoro svolto negli ultimi tre anni, è diventata la prima Regione nel meridione per capacità di spesa dei fondi comunitari. Insieme con il Presidente Oliverio incontreremo, all’apertura dell’anno scolastico, tutti i team che hanno partecipato al progetto, i cui lavori saranno raccolti in un’apposita pubblicazione curata dalla Regione Calabria”.

Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144 classi nazionali ammesse alla selezione finale ASOC, coordinati da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione, sono 3 i team che raggiungono l’ambita top ten del progetto di educazione civica.

Il team Union is Our Force del liceo scientifico P. Metastasio di Scalea ha raggiunto, infatti, il settimo posto grazie alla grande creatività e spirito critico che hanno sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda la promozione di itinerari turistici nei nove comuni della Riviera dei Cedri. Il premio al team è stato consegnato da Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.

Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost Flight dell’ITT M. Ciliberto di Crotone, premiato dall’assessore Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le proprie risorse sull’intervento di adeguamento normativo, riassetto funzionale e distributivo dell’aerostazione pitagorica. Gli organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno giudicato il lavoro degli studenti crotonesi “una grande capacità di analisi e di monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi”. Secondo posto per il team Freedam del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con una ricerca sul progetto riguardante gli acquedotti delle dighe del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri – che sono stati premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la direttrice del Dipartimento per le Politiche di Coesione – oltre al meritato premio arriva anche una speciale visita domani al Senato della Repubblica.

I team, a conclusione della premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro dedicato nello stand della Regione Calabria.