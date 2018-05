Cittadella. L’Istituto Maddalena in visita alla mostra di San Francesco da Paola

Hanno preso il via le visite guidate per le scuole alla mostra allestita alla Cittadella regionale di Catanzaro, “La Calabria, il Mezzogiorno e l’Europa al tempo di San Francesco”, dedicata al santo taumaturgo di Paola, patrono della Calabria. Fino al termine dell’anno scolastico potranno visitare la mostra studenti delle scuole primarie e secondarie, accompagnati dalle guide presenti nello spazio museale.

La prima scuola a visitare la mostra è stata la Primaria “Maddalena” dell’Istituto comprensivo Catanzaro Est. Nel giro tra le quattro sezioni della mostra, gli studenti hanno la possibilità di conoscere da vicino la figura di San Francesco da Paola, il tempo in cui ha vissuto e operato, e tutte le principali personalità incontrate dal celebre santo calabrese nella sua vita quasi centenaria.

Tra dipinti, statue, argenti, maioliche e documenti antichi, arrivati per la mostra da tutta Italia, gli alunni delle scuole possono ammirare anche opere di grandi artisti come Mattia Preti e soffermarsi nella visione dei documentari, disponibili nella saletta video dedicata, che narrano del santo e dei luoghi sacri da lui fondati. Nel fine settimana, inoltre, sono previsti anche laboratori per le famiglie con bambini.

In linea con gli obiettivi del Segretariato Regionale Mibact e della Regione Calabria e in conformità con la mission del progetto Museum Children Ebook, i laboratori costituiscono un momento ludico e didattico di approfondimento dell’esperienza espositiva con l'intento di trasferire, attraverso il gioco e la sperimentazione creativa, un ricordo piacevole e costruttivo della mostra e la conoscenza della storia del Santo e del patrimonio artistico ad esso correlato.

La mostra resterà aperta, con ingresso gratuito, fino al 15 agosto, dal martedì alla domenica, festivi inclusi (chiusa il lunedì), dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.