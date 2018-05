Frecciabianca accolta fra la soddisfazione dei commercianti e degli operatori turistici

Con la nuova fermata del Frecciabianca da parte di Trenitalia si apre la via per “un successo che premia il lavoro fatto in sinergia dagli operatori con le altre realtà associative gli attori istituzionali interessati, e sviluppatosi proficuamente nel corso degli incontri che si sono svolti nelle scorse settimane”.

Ad accogliere positivamente l’implementazione del servizio ferroviario sono in particolare il Consorzio Operatori Turistici e il Gruppo Commercianti di Diamante, i quali intendono ringraziare il Senatore Ernesto Magorno, per l’impegno profuso; l’Assessore Regionale Roberto Musmanno per essersi impegnato e per aver ascoltato le istanze del territorio. Così come vincenti sono risultate le sinergie con l’Associazione Ferrovie della Calabria e con l’avvocato Ettore Durante, e con il sindaco di Scalea Gennaro Licursi.

“Il nostro impegno, da subito, è quello di far diventare la fermata del Frecciabianca permanente e di continuare, in pieno spirito di cooperazione con i rappresentanti delle istituzioni e tutti gli operatori e i soggetti pubblici e privati, questo percorso unitario nell’interesse dello sviluppo turistico della Riviera dei Cedri”.